Египтянин устроил стрельбу в автобусе: 6 погибших, 16 - раненых
12:39, 06 июля 2010Мир
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Все работали в одной компании
Сотрудник египетской строительной компании открыл сегодня беспорядочную стрельбу из огнестрельного оружия в автобусе близ Каира, убив шесть человек и ранив 16, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на египетские электронные СМИ.
По предварительной информации, все погибшие и раненые - находившиеся в автобусе сотрудники компании Arab Contractors, в которой работал стрелявший.
Инцидент произошел в расположенном под Каиром городе Ситта октобер. Обстоятельства преступления выясняются.
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