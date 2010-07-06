Египтянин устроил стрельбу в автобусе: 6 погибших, 16 - раненых

Сотрудник египетской строительной компании открыл сегодня беспорядочную стрельбу из огнестрельного оружия в автобусе близ Каира, убив шесть человек и ранив 16, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на египетские электронные СМИ.

По предварительной информации, все погибшие и раненые - находившиеся в автобусе сотрудники компании Arab Contractors, в которой работал стрелявший.

Инцидент произошел в расположенном под Каиром городе Ситта октобер. Обстоятельства преступления выясняются.