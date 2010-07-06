Испания и Германия намерены повысить пенсионный возраст с 65 до 67 лет

Еврокомиссия считает необходимым повысить пенсионный возраст в Европе.

Об этом сообщает сегодня AFP.

“Низкий рост, наращивание национальных долгов и высокий уровень безработицы осложнили возможность делать красивые обещания по пенсиям и ускорили необходимость проведения реформы”, - цитирует агентство документ, который Еврокомиссия планирует обнародовать в среду, 7 июля.

В документе отмечается, что демография работает против европейцев, учитывая низкий уровень рождаемости, а также растущую продолжительность жизни.

Еврокомиссия отмечает, что за последние 50 лет средняя продолжительность жизни в ЕС увеличилась на 5 лет и может увеличиться еще на 7 лет до 2060 года.

При этом, если сегодня на каждого пенсионера старше 65 лет в Евросоюзе есть 4 человека работоспособного возраста, то до 2060 года этот показатель может ухудшиться вдвое – до двух работающих на одного пенсионера старше 65 лет.

Еврокомиссия отмечает, что в среднем в 2008 году европейцы выходили на пенсию в возрасте 61,4 года. При этом в США пенсионный возраст наступает в 65 лет, в Японии – в 70 лет.

В связи с этим Еврокомиссия рекомендует странам - членам ЕС рассмотреть возможность увеличения пенсионного возраста, отмечая, что это решение остается в полной компетенции стран-членов.

На сегодняшний день ряд европейских правительств уже рассматривает возможность повышения пенсионного возраста. Так, в Греции рассматривают возможность повышения пенсионного возраста с 60 до 65 лет, в Испании и Германии – с 65 до 67, во Франции – с 60 до 62 лет.