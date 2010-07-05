Президент Киргизии не сключает новых всплесков насилия

Президент Киргизии Роза ОТУНБАЕВА не исключает нового осложнения ситуации в стране.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, об этом она сообщила на встрече в Астане с Президентом России Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ.

«Сегодня есть такое относительное затишье. Тем не менее, мы готовы к тому, что могут быть и другие всплески. Говорить о том, что всё уже замерло и теперь можно окончательно приступать к восстановлению, пока не приходится», - сказала Р.ОТУНБАЕВА.

По ее словам, в течение 10-14 дней около 110 тысяч беженцев вернулись в страну .

«Мы очень благодарны узбекскому правительству, Исламу Абдуганиевичу (КАРИМОВУ, Президенту Узбекистана – УНИАН) за взвешенную позицию. Он сделал большой мужественный шаг – спас жизни этих людей. Сейчас эти люди вернулись назад, и их до зимы надо обеспечить кровом. Вот это, конечно, задача. Ситуация непростая, напряжённая», - сказала она.

Р.ОТУНБАЕВА добавила, что Ош – древний город на Шёлковом пути и «два сообщества были серьёзно рассорены, с кровопролитием». «Теперь стоит задача примирения», - сказала она.

В свою очередь, Д.МЕДВЕДЕВ отметил, что тяжёлые события всегда остаются в памяти на годы, а иногда на десятилетия. «Самое главное сейчас – подать правильные импульсы для всех граждан Киргизии о том, что – независимо от национальной принадлежности, от этнической, от конфессиональной принадлежности – все граждане одинаково уважаемы и все они находятся под защитой закона. В этом плане, если Вы сможете эту задачу решить, я уверен, что тогда развитие по другим направлениям пойдёт гораздо лучше и быстрее», - сказал он.

Президент России поздравил Р.ОТУНБАЕВУ с приобретением «полномочий, необходимых для руководства государством».

По его словам, события в Киргизии непосредственно отражаются на ситуации в Центральной Азии. «Мы в России являемся интегральной частью этого региона. Именно поэтому мы рассчитываем на то, что мы сможем выработать с Вами правильные ориентиры для развития российско-кыргызстанских отношений на ближайшее время и на отдалённую перспективу», - сказал он.