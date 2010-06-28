Задержаны десятки оппозиционеров, требовавших отставки Лужкова

В центре Москвы задержаны десятки оппозиционеров, требовавших отставки мэра города Юрия ЛУЖКОВА.

Как передает Радио «Свобода»,среди задержанных координатор "Левого фронта" Сергей УДАЛЬЦОВ и лидер движения "За права человека" Лев ПОНОМАРЕВ.

Как сообщил по телефону радиостанции сам С.УДАЛЬЦОВ, "в 19.00 мы пытались начать акцию "День гнева", - мэрия не согласовала ее под надуманным предлогом. Мы решили проводить гражданский флэшмоб - достали черные листы бумаги, символизируя недоверие ЛУЖКОВУ, правительству Москвы и, требуя его отставки, стояли с ними молча. Буквально через минуту налетела милиция, там вся площадь была уставлена грузовиками с солдатами внутренних войск и с ОМОНом, и стали избивать».

По словам С.УДАЛЬЦОВА, его придушили, завалили и полплощади протащили просто по асфальту, руки в кровь содрали. «Я сейчас в «автозаке», у меня кровь идет, никакой помощи не оказывают, везут куда-то, дышать нечем. Дотащили также еще порядка 20 человек в «автозак»…», - отметил С.УДАЛЬЦОВ.

По его словам, всех задержанных везут куда-то в неизвестном направлении по Садовому кольцу. «В общем, какое-то творится чудовищное беззаконие", - заявил С.УДАЛЬЦОВ.

Участники акции, несмотря на запрет властей, собрались сегодня вечером у памятника Юрию Долгорукому напротив здания мэрии Москвы.

Главные требования - немедленная отставка мэра Ю.ЛУЖКОВА, роспуск Московской городской думы, восстановление прямых выборов глав регионов России, расширение полномочий органов местного самоуправления.

*** «День гнева» — акции российских оппозиционных партий, движений и групп в защиту интересов людей от ухудшения социально-экономического положения. В ходе митингов выдвигаются также и политические лозунги.