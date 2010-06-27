В Польше установлен памятник советской разведчице

Сегодня в Польше состоялось открытие памятника на могиле советской разведчицы, Героя Советского Союза Анны Морозовой. Торжественная церемония открытия памятника прошла на небольшом кладбище в польском поселке Радзаново и была приурочена к «Дню партизан и подпольщиков».

С инициативой почтить ее память выступила администрация Брянской области – родины разведчицы. Она была поддержана местными жителями. Теперь на месте захоронения стоит гранитная плита с фотографией и памятной надписью на русском и польском языках.

В годы Великой Отечественной войны 20-летняя Анна Морозова руководила подпольной советско-польско-чехословацкой организацией. Об этих событиях в СССР был снят фильм "Вызываем огонь на себя". В июне 1944 окончила курсы радистов, как боец разведгруппы заброшена на территорию Польши и находилась в объединённом советско-польском партизанском отряде. 31 декабря 1944 года в бою под Плоцком была ранена и, чтобы не попасть в плен, подорвала себя гранатой.

Герой Советского Союза Анна Морозова в Польше награждена Крестом Грюнвальда II степени.

День партизан и подпольщиков впервые будет отмечаться в России 29 июня 2010 года.