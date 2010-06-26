Туска переизбрали главой правящей в Польше партии

Был единственным кандидатом

Лидер правящей в Польше партии "Гражданская платформа" (Platforma Obywatelska), премьер-министр страны Дональд ТУСК вновь избран на пост председателя партии, сообщает официальный сайт. В Варшаве в субботу проходит четвертая Национальная конференция "Гражданской платформы". Д.ТУСК был единственным кандидатом на пост лидера партии. За его переизбрание председателем "Гражданской платформы" проголосовали 858 делегатов, против - 11, воздержались - 3.

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