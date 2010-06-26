Газпром едет в Минск решать вопросы

Представители компании "Газпром" прибудут в Белоруссию в начале следующей недели для обсуждения газового вопроса, сообщили РИА Новости в пресс-службе президента Белоруссии.

Первый вице-премьер Владимир Семашко доложил президенту Александру Лукашенко, что у него состоялся телефонный разговор с главой "Газпрома" Алексеем Миллером и его заместителем Валерием Голубевым.

"Мы договорились, что в понедельник утром прибывает рабочая группа от "Газпрома" сюда на переговоры в "Белтрансгаз", работают два дня (понедельник - вторник), а в среду во второй половине дня прилетает сюда заместитель Миллера - Голубев", - сказал первый вице-премьер Белоруссии.

По его словам, по итогам переговоров будет подписан соответствующий документ.

Семашко заявил, что газотранспортная система Белоруссии из-за временного ограничения поставок газа из России не была разбалансирована, и давление прокачки газа в Европу в направлении Польши и Германии находилось в пределах нормы.

"Были небольшие нарушения на периферийных направлениях, но на сегодняшний день система работает в штатном режиме", - сказал Семашко.