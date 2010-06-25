Газпром договорился с Беларусью о ставке транзита, но...

Глава «Газпрома» Алексей МИЛЛЕР заявил, что договоренности о ставке транзита российского газа через Беларусь на 2010 год достигнуты, сообщает РИА «Новости».

«Есть договоренности, но документы пока не подписаны», - сказал А.МИЛЛЕР, не назвав возможную ставку транзита.

Он добавил, что транзит в Европу через территорию Беларуси осуществляется в полном объеме.

Как сообщал УНИАН, 21 июня «Газпром» приступил к ограничению поставок газа в Беларусь.

22 июня Совмин Беларуси заявил, что Республика будет отбирать российский транзитный газ в случае сохранения ограничений на поставку, а белорусский Президент Александр ЛУКАШЕНКО сообщил на встрече с главой МИД РФ Сергеем ЛАВРОВЫМ, что дал указание перекрыть транзит газа, пока «Газпром» его не оплатит.

Долг Беларуси за российский газ составлял около 200 млн. долл. В свою очередь Минск оценивает долг «Газпрома» за транзит топлива по территории Беларуси в 260 млн. долл.

23 июня первый вице-премьер Беларуси Владимир СЕМАШКО заявил, что Беларусь оплатила 187 млн. долл. задолженности за газ «Газпрому».

В свою очередь правительство Беларуси, по его словам, требует от «Газпрома» погасить задолженность за транзит в размере 260 млн. долл.

Пресс-секретарь председателя правления - заместитель начальника Департамента по информационной политике ОАО «Газпром» Сергей КУПРИЯНОВ сообщил, что проведен платеж за транзит газа «Белтрансгазом». По его словам, общая сумма платы за транзит газа составила 228 млн. долл.