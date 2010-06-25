Правительство Чехии ушло в отставку

Президент Чехии Вацлав КЛАУС принял сегодня отставку правительства премьер-министра Яна ФИШЕРА, передает ИТАР-ТАСС.

Одновременно глава государства поручил кабинету министров исполнять функции высшего органа исполнительной власти до назначения нового правительства.

Чешское правительство, возглавляемое премьер-министром Я.ФИШЕРОМ, подало сегодня в отставку. Кабинет министров Я.ФИШЕРА был сформирован немногим более одного года назад в результате кризиса, вызванного отставкой правительства экс-премьера Мирека ТОПОЛАНЕКА.

В ближайшие дни ожидается назначение нового кабинета министров. Его составят правые политические партии, получившие по итогам недавних парламентских выборов наибольшее количество депутатских мандатов в нижней палате чешского парламента. В.КЛАУС поручил вести консультации о создании правительства председателю Гражданской демократической партии Петеру НЕЧАСУ. Именно он должен стать преемником Я.ФИШЕРА в премьерском кресле.