МИД: на задержанном на Кипре судне Santiago - восемь украинцев
Под таможенным арестом
Среди членов экипажа задержанного на Кипре немецкого сухогруза Santiago восемь граждан Украины.
Об этом УНИАН сообщил директор Департамента информационной политики МИД Украины Олег ВОЛОШИН.
По его словам, у компетентных органов Кипра нет претензий к членам экипажа - украинским гражданам. Они обеспечены питьевой водой и питанием. Судно находится под таможенным арестом.
Посольство Украины на Кипре контролирует ситуацию.
Как раньше сообщал УНИАН, среди членов экипажа судна - пятеро украинцев.
Судно Santiago с военным грузом задержано по подозрению в том, что груз предназначен для региона Дарфур в Судане. Как известно, относительно этой страны действует эмбарго ООН на поставки оружия.
Судно шло под флагом Антигуа, оператор и владелец - немецкая Briese Schiffahrts GmbH & Co. KG.
Судно стоит на рейде Лимасол, рейс начался в Норвегии, судно также заходило в Англию и Гибралтар. После Судана судно, груз которого состоит из взрывчатых веществ и танков, должно было следовать в Сингапур.
11 июня Santiago зашел на Кипр для бункеровки. Для осмотра его хотели ввести в порт и поставить у причала, но из-за взрывчатых веществ отказались и оставили на рейде.
22 июня власти Кипра официально сообщили о задержании Santiago.