МИД: на задержанном на Кипре судне Santiago - восемь украинцев

Среди членов экипажа задержанного на Кипре немецкого сухогруза Santiago восемь граждан Украины.

Об этом УНИАН сообщил директор Департамента информационной политики МИД Украины Олег ВОЛОШИН.

По его словам, у компетентных органов Кипра нет претензий к членам экипажа - украинским гражданам. Они обеспечены питьевой водой и питанием. Судно находится под таможенным арестом.

Посольство Украины на Кипре контролирует ситуацию.

Как раньше сообщал УНИАН, среди членов экипажа судна - пятеро украинцев.

Судно Santiago с военным грузом задержано по подозрению в том, что груз предназначен для региона Дарфур в Судане. Как известно, относительно этой страны действует эмбарго ООН на поставки оружия.

Судно шло под флагом Антигуа, оператор и владелец - немецкая Briese Schiffahrts GmbH & Co. KG.

Судно стоит на рейде Лимасол, рейс начался в Норвегии, судно также заходило в Англию и Гибралтар. После Судана судно, груз которого состоит из взрывчатых веществ и танков, должно было следовать в Сингапур.

11 июня Santiago зашел на Кипр для бункеровки. Для осмотра его хотели ввести в порт и поставить у причала, но из-за взрывчатых веществ отказались и оставили на рейде.

22 июня власти Кипра официально сообщили о задержании Santiago.