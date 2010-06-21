Путин: транзит газа можно перенаправить из Беларуси в Украину

Транзит газа в Европу через Беларусь может быть перенаправлен через украинскую газотранспортную систему.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом премьер-министр России Владимир ПУТИН сказал на заседании Президиума Правительства РФ.

В частности, В.ПУТИН сообщил, что техническая возможность несанкционированного отбора из газовой трубы «Ямал-Европа», который проходит по территории Беларуси, у белоруской стороны есть. Он отметил, что по этому газопроводу «Газпром» перекачивает около 33 млрд. куб. метров, а в сутки 65,5 млн. кубов.

«Есть возможность переориентации этих потоков, в случае необходимости, на другие маршруты. В том числе через ГТС Украины. Мы сегодня через ГТС Украины прокачиваем примерно 105 млрд. в год. Возможности ГТС Украины значительно выше - прокачивали и 120, и 130, можно прокачать и чуть больше. Надеюсь, что до этого не дойдет», - подчеркнул В.ПУТИН.

Он также сообщил, что «наши белорусские партнеры» не платят в нужном объеме уже не три, а более пяти месяцев - с января текущего года.

По его словам, 31 марта этого года ушло первое уведомление с требованием оплатить получаемый продукт в полном объеме в соответствии с контрактом. «С тех пор в Беларусь было направлено три письма. Все они остались без ответа», - сказал он.

В.ПУТИН заверил, что действия «Газпрома» являются абсолютно обоснованными и предусмотрены действующим контрактом.

Он подчеркнул, что в рамках этого контракта «Газпром» может сократить поставки на 85% и более. «Но это не делается, имея в виду наши особые отношения с белорусскими потребителями и для того, чтобы дать возможность нашим белорусским коллегам и партнерам, в конце концов, среагировать на требования своих российских партнеров и повысить уровень финансовой дисциплины, исполнить все требования в соответствии с контрактом», - сказал он.

В свою очередь вице-премьер РФ Игорь СЕЧИН сообщил, что 25 июня Беларусь должна обеспечить очередной платеж в объеме порядка 270 млн. долл.

«Неоднократные требования к белорусской стороне о погашении задолженности до настоящего времени не возымели действия. Таким образом, компания «Газпром» с 10.00 21 июня, с сегодняшнего дня, ввела ограничение на поставку природного газа в Республику Беларусь», - отметил он.