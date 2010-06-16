За отрицание преступлений СССР в Литве ввели уголовную ответственность

Сейм Литвы во вторник, 15 июня, одобрил поправки в Уголовный кодекс страны, согласно которым публичное отрицание преступлений советского и нацистского режимов отныне является уголовным преступлением. Законопроект вступит в силу после того, как его подпишет президент.

Нарушителям нового закона грозит штраф либо лишение свободы на срок до двух лет.

Согласно поправкам, ответственность предусматривается за отрицание агрессии против Литвы со стороны СССР и фашистской Германии, военных преступлений и преступлений против человечности, а также умаление этих явлений или их оправдание.

Кроме того, в законопроекте упоминается и ответственность за отрицание преступлений, совершенных в отношении Литвы и ее жителей в 1990-1991 годах.

Отмечается, что, согласно поправкам, наказание за перечисленные проступки предусмотрено только в тех случаях, если заявления были сделаны в оскорбительной форме, сопровождались угрозами или способствовали нарушению общественного порядка.

Ранее, в 2008 году, напоминает Лента.ру, в Литве был введен запрет на публичную демонстрацию советской и нацистской символики.