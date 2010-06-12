Ситуация в Киргизии «переходит через край», РФ не хочет вводить войска

На юге Киргизии в связи разрастанием межэтнических столкновений между узбеками и киргизами власти страны ввели сегодня чрезвычайное положение и комендантский час в городе Джалалабад и в Сузакском районе Джалалабадской области.

Как передает РИА Новости, ранее режим ЧП и комендантский час были объявлены в Оше, где собственно и начались беспорядки, и в Ошской области. Тем не менее, временное правительство вынуждено с сожалением констатировать, что очаг дестабилизации увеличивается.

Днем 12 июня силовые ведомства Киргизии начали в Оше спецоперацию с целью пресечь дальнейшее обострение межэтнического конфликта. По имеющимся на данный момент сведениям, в результате вспыхнувших в ночь на 11 июня, межэтнических столкновений и последовавших за ними массовых беспорядков погибли, по меньшей мере, 65 человек. Более 900 пострадали, 501 из них госпитализирован.

Глава временного правительства Киргизии Роза ОТУНБАЕВА признала, что «ситуация переходит через край», и обратилась к российским властям с просьбой ввести миротворческие войска, чтобы развести враждующие стороны.

Пресс-секретарь президента РФ Наталья ТИМАКОВА передала позицию Главы государства: «Беспорядки в Киргизии, происходящие на межэтнической почве, являются внутренним конфликтом, пока Россия не видит условий для участия в его урегулировании». В то же время она сообщила, что Россия окажет Киргизии гуманитарную поддержку, поможет вывезти раненых.

Гуманитарная обстановка в охваченных межэтническими волнениями регионах близка к катастрофической. В Оше разбиты или закрыты все магазины и рынки, продовольствие завозят из соседних областей. Правительство намерено задействовать госрезерв, чтобы обеспечить пропитанием всем нуждающимся. Кроме того, для облегчения прохода узбекских беженцев, спасающихся от беспорядков, была открыта узбекско-киргизская граница.