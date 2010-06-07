Немецкое правительство сокращает 10 тысяч бюджетников
На 500 млн. урежут родительские льготы
Правительство ФРГ обсуждает планы по сокращению бюджетных расходов.
Как сообщает издание The Local, перед кабинетом Ангелы МЕРКЕЛЬ стоит задача добиться экономии в 10 миллиардов евро ежегодно в течение ближайших пяти лет.
Рассматриваемый канцлером план урезания расходов предполагает, в частности, сокращение 10 тысяч рабочих мест в бюджетной сфере (издание Der Spiegel говорит о сокращении 15 тысяч бюджетников). Также планируется предоставить службам занятости право самостоятельно определять размеры выплат пособия по безработице, передает Лента.ру.
В ходе обсуждения бюджета на заседании правительства в воскресенье, 6 июня, было также озвучено намерение сократить на 500 миллионов евро программу родительских льгот. В перспективе возможно сокращение выплат и другим льготным группам населения.
Также правительство планирует урезать налоговые послабления для компаний, выделяющих средства на охрану окружающей среды. Крупные транспортные и энергетические компании будут обязаны ежегодно вносить средства в бюджет.
Рост долгов и дефицит федерального, земельных и городских бюджетов давно вызывает обеспокоенность немецкого правительства. В марте 2010 года депутаты бундестага приняли федеральный бюджет, дефицит которого превысил 80 миллиардов евро. Ожидается также, что совокупный дефицит муниципальных бюджетов ФРГ в 2010 году составит рекордные 15 миллиардов евро. При этом, согласно прогнозам, в ближайшие годы бюджеты недосчитаются десятков миллиардов евро налогов.