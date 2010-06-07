Немецкое правительство сокращает 10 тысяч бюджетников

Правительство ФРГ обсуждает планы по сокращению бюджетных расходов.

Как сообщает издание The Local, перед кабинетом Ангелы МЕРКЕЛЬ стоит задача добиться экономии в 10 миллиардов евро ежегодно в течение ближайших пяти лет.

Рассматриваемый канцлером план урезания расходов предполагает, в частности, сокращение 10 тысяч рабочих мест в бюджетной сфере (издание Der Spiegel говорит о сокращении 15 тысяч бюджетников). Также планируется предоставить службам занятости право самостоятельно определять размеры выплат пособия по безработице, передает Лента.ру.

В ходе обсуждения бюджета на заседании правительства в воскресенье, 6 июня, было также озвучено намерение сократить на 500 миллионов евро программу родительских льгот. В перспективе возможно сокращение выплат и другим льготным группам населения.

Также правительство планирует урезать налоговые послабления для компаний, выделяющих средства на охрану окружающей среды. Крупные транспортные и энергетические компании будут обязаны ежегодно вносить средства в бюджет.

Рост долгов и дефицит федерального, земельных и городских бюджетов давно вызывает обеспокоенность немецкого правительства. В марте 2010 года депутаты бундестага приняли федеральный бюджет, дефицит которого превысил 80 миллиардов евро. Ожидается также, что совокупный дефицит муниципальных бюджетов ФРГ в 2010 году составит рекордные 15 миллиардов евро. При этом, согласно прогнозам, в ближайшие годы бюджеты недосчитаются десятков миллиардов евро налогов.