Польский пилот заявляет, что он подписал совсем другую стенограмму

Польские эксперты не подтвердили присутствие шефа дипломатического протокола МИД Польши Мариуша Казаны в кабине пилотов самолета Президента Польши Леха Качинского.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом сказала пресс-секретарь Министерства внутренних дел и администрации Польши Магожата ВОЗНЯК.

По ее словам, фамилию Казана в стенограмме записи разговоров в кабине пилотов указали представители Межгосударственной авиационной комиссии, которая расследует причины катастрофы.

"То, что голос не представителя экипажа, который зарегистрировал "черный ящик", принадлежал шефу дипломатического протокола Мариушу Казаны, является лишь предположением. Не подтвердили этого и польские эксперты", - цитирует М.ВОЗНЯК телеканал TVN24.

По словам М.ВОЗНЯК, это предположение сделано на основании обращения командира экипажа к неидентифицированному лицу "Пане директоре".

В то же время польский пилот Бартош СТРОИНСКИЙ, который идентифицировал голоса, заявил, что он не подписывал документ, который в начале этой недели МАК передала польской стороне. "Я подписал другую стенограмму", - сказал он, заметив, что сделал это еще до 2 мая.

Обнародованная Польшей стенограмма разговоров в кабине пилотов, которой владеет УНИАН, указывает, что якобы М.Казана дважды разговаривал с пилотами: за 15 минут и за 11 минут до авиакатастрофы.

Первыми якобы его словами на информацию пилота о невозможности посадки самолета в Смоленске из-за плохой погоды было: "Ну то имеем проблему", а позже: "Пока нет решения Президента что делать дальше".

Как сообщал УНИАН, ранее польские СМИ сообщали, что дочь М.Казаны, которая ездила в Москву для идентификации голоса, не распознала его.

Согласно стенограмме, которую передали россияне Польше, другим идентифицированным лицом, которое находилось в кабине пилотов, назван главнокомандующий Воздушных сил Польши генерал Анджей Бласик.

В то же время в стенограмме есть ряд неидентифицированных высказываний, которые могут принадлежать как высокопоставленным должностным лицам, так и членам экипажа. В частности, за три минуты до катастрофы неидентифицированный человек якобы сказал: "Он разозлится, если".