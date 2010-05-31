Израильская армия атаковала гуманитарный конвой: 19 убитых

Израильские военные корабли в понедельник утром атаковали гуманитарный конвой из шести судов, направлявшийся в сектор Газа, передает агентство AP со ссылкой на арабский телеканал Al-Jazeera и турецкую телекомпанию NTV. В результате завязавшегося боя , передает британский спутниковый канал Sky News, убиты 19 человек. Согласно пока не подтвержденным данным, тяжелые ранения во время атаки получил один из руководителей Исламского движения в Израиле поэт Раэд Салах, которого израильские власти ранее подвергали аресту по подозрению в финансировании движения "Хамас".

Пресс-секретарь Армии обороны Израиля бригадный генерал Ави Бенаягу заявил, что движение Free Gaza изначально планировало осуществить провокацию. Он подчеркнул, что военные неоднократно предупреждали активистов и требовали не входить в запретную зону, но те сознательно пошли на конфронтацию. По его словам, активисты Free Gaza первыми атаковали солдат, и те были вынуждены защищаться.

Организаторы попытки прорваться в сектор Газа винят в случившемся исключительно израильтян. "Израильские коммандос высадились с вертолета на палубе турецкого судна, немедленно открыв огонь по безоружным гражданским лицам... Судьба остальных судов неизвестна", - говорится на сайте www.witnessgaza.com, который занимается информационным обеспечения плавания. На видеокадрах видны моторные лодки и вертолеты, преследующие правозащитный караван, вооруженные люди, высадившиеся на борт одного из судов.

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