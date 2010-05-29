Для Путина просят «ядерную кнопку»

Бывший депутат Госдумы от партии "Яблоко" Алексей Арбатов снова поднял вопрос о несовершенстве российской системы так называемых ядерных чемоданчиков с электронной начинкой, которые должны подать сигнал тревоги в случае угрозы национальной безопасности. Эксперт считает, что серьезные последствия может иметь тот факт, что портативного терминала, подключенного к системе контроля и управления стратегическими ядерными силами РФ, нет у премьер-министра Владимира Путина. В бытность депутатом Арбатов предлагал по-другому поделить ядерные чемоданчики и закрепить это законом, но парламентарии тогда отклонили его предложение.

Первый такой ядерный чемоданчик, имеющий кодовое наименование "Чегет", всегда находится при российском президенте Медведеве. Терминал Медведев получил при вступлении на пост президента вместе с другими атрибутами государственной власти - штандартом и бортом №1.

Два других ядерных чемоданчика находятся у министра обороны и начальника Генштаба - такое же распределение красных кнопок было принято и во времена СССР, отмечает InoPressaсо ссылкой на издание Foreign Policy. "Чегеты" не оборудованы ядерной кнопкой, а являются передатчиками, по которым поступает приказ на пуск ракет. Военные получают приказ и затем передают его боевым расчетам.

Ситуацию, при которой Путин, которого часто называют реальной силой во властном тандеме, не имеет ядерного чемоданчика, Арбатов считает неправильной и опасной. Ведь ни министр обороны, ни начальник Генштаба не имеют конституционной обязанности принимать решения о применении ядерного оружия. В то же время по Конституции РФ президент является главнокомандующим, однако в случае, если он по какой-то причине не может выполнять свои обязанности, полномочия переходят к премьер-министру. По мнению эксперта, особое беспокойство вызывает именно такое развитие событий.