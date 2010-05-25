Что должна сделать Украина, если хочет стать частью Евросоюза?

Сегодня в Киеве завершился тур студентов из разных стран Европы по небольшим городам и селам Украины в рамках общественной инициативы «Евроавтобус».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила на пресс-конференции координатор общественной инициативы «Евроавтобус» Дарья КОЛИНЮК.

По ее словам, с 5 по 25 мая группа из 13 студентов из стран Европейского Союза посетила небольшие города и села в 7 областях Украины, в частности, в Житомирской, Черкасской, Днепропетровской и Донецкой, где встречалась с молодежью и рассказывала о возможностях Европейского Союза.

Она отметила, что целью общественной инициативы «Евроавтобус» является предоставление информации о европейских ценностях и учебе в странах ЕС.

«Мне кажется, что идея встреч и коммуникаций в небольших городах молодых людей из Украины и стран Европейского Союза - это очень хорошая идея донести, что такое Европейский Союз, и что должна сделать Украина, если она хочет стать его частью», - сказал на пресс-конференции председатель Представительства ЕС в Украине Жозе Мануєль Пинту ТЕЙШЕЙРА.