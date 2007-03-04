Саакашвили: Грузия переведет армию на профессиональную основу

Грузия увеличивает корпус старших офицеров на 1 тыс. человек и переводит армию на профессиональную основу. Об этом президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил сегодня на открытии строительства базы для новой военной части в Гори, в центральной части страны. "Мы приняли решение увеличить корпус старших офицеров на 1 тыс. военнослужащих, сейчас идет подготовка старших офицеров в высших учебных заведениях. Кроме того, мы приняли решение о полном переводе грузинской армии на профессиональную основу", - сказал он.

М.Саакашвили также сообщил, что у страны будет и несколько десятков тысяч резервистов. Он напомнил, что служба в резерве, в соответствии с новым законом, обязательна для всех мужчин. "Каждый гражданин Грузии должен владеть навыком защитника родины", - подчеркнул он.

Что же касается строительства новой военной части в Гори, находящемся в непосредственной близости к зоне грузино-осетинского конфликта, по словам М.Саакашвили, "это будет самая современная военная база не только в Грузии и в Кавказском регионе, но и на всем постсоветском пространстве". Он распорядился завершить первый этап строительства к 26 мая 2007г. Полностью строительство должно быть завершено к 23 ноября 2007г.

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