Южная Корея разрывает экономические связи с КНДР

Президент Южной Кореи ЛИ Мен Бак заявил в понедельник о прекращении практически всех экономических контактов с Северной Кореей (КНДР).

Как передает ИТАР-ТАСС, он сообщил об этом в телеобращении, посвященном реакции Южной Кореи на недавнюю гибель корвета южнокорейских ВМС "Чхонан" в Желтом море, который, по данным международного расследования, был потоплен северокорейской торпедой.

ЛИ Мен Бак заявил, что Сеул прекращает все программы сотрудничества с КНДР за исключением совместного промышленного парка в северокорейском пограничном городе Кэсон, где занято около 100 южнокорейских фирм.

"В нынешних условиях любая межкорейская торговля или другие формы сотрудничества не имеют смысла", - сказал он.

Кроме того, по его словам, судам КНДР отныне будет запрещено проходить через южнокорейские воды.

В то же время Президент пообещал сохранить на минимальном уровне гуманитарную помощь детям в КНДР.

ЛИ Мен Бак также сообщил, что Сеул намерен обратиться в Совет Безопасности ООН с просьбой рассмотреть вопрос о гибели корвета "Чхонан".

Также Президент уведомил, что Южная Корея немедленно использует свое право на самооборону в случае дальнейших провокаций со стороны Пхеньяна. "Мы немедленно используем право на самооборону, если наши территориальные воды, воздушное пространство или территориальные границы будут нарушены", - сказал ЛИ Мен Бак.

Справка УНИАН. 26 марта вблизи острова Пэннендо в Желтом море затонул боевой корабль южнокорейских ВМС "Чхонан". Погибло 46 моряков.

По данным ВВС, международное расследование показало, что корабль был потоплен северокорейской торпедой.

По словам экспертов из Австралии, Британии, США и Швеции, принимавших участие в расследовании, они обнаружили на дне фрагмент торпеды с серийным номером, выполненным шрифтом, который обычно используют вооруженные силы КНДР.

Кроме того, химический состав взрывчатки, следы которой нашли на корабле, аналогичен содержанию северокорейских торпед.

"Все доказательства убедительно говорят в пользу того, что торпеда была выпущена северокорейской подводной лодкой. Другого разумного объяснения не существует", - говорится в докладе экспертов.