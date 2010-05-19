МАК: Экипаж самолета Качиньского знал, что условий для приема нет

Экипаж разбившегося самолета Президента Польши своевременно получал информацию о плохих погодных условиях.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня на пресс-конференции в Москве сообщила председатель Межгосударственного авиационного комитета Татьяна АНОДИНА.

«Экипаж своевременно получал данные о метеобстановке и запасных аэродромах от диспетчерских пунктов Минска, аэродрома Смоленска «Северный», а также самолета экипажа самолета Як-40 Минобороны Польши, который совершил посадку на этом аэродроме примерно за полтора часа до катастрофы», - сказала Т.АНОДИНА.

В свою очередь председатель технической комиссии МАК Алексей МОРОЗОВ также сообщил, что экипаж получал метеосводку по аэродрому вылета, всем запасным аэродромам и маршруту полета.

«Данная информация предоставлялась диспетчерами Минска, Смоленска, а также экипажем Як-40 ВВС Польши. После выхода на связь с диспетчером аэропорта «Северный» он дважды предупредил, что на аэродроме туман, видимость 400 метров, условий для приема нет», - сказал он.

По словам А.МОРОЗОВА, примерно за 16 минут до катастрофы экипаж Як-40 получил такую же информацию: видимости 400 м и вертикальной видимости – 50 метров.

«Примерно за 11 минут до катастрофы экипаж Як-40 проинформировал, что экипаж российского Ил-76 выполнил два захода и ушел на запасной аэродром. За 4 минуты до катастрофы экипаж Як-40 проинформировал, что он оценивает видимость как 200 метров»,- сказал А.МОРОЗОВ.

Вместе с тем он сообщил, что, несмотря на эти сообщения, по просьбе экипаж Ту-154 выполнял пробный заход на посадку до высоты принятия решения (100 метров). По его словам, при разрешении экипажу третьего разворота диспетчер проинформировал, что от 100 метров необходимо быть готовым к уходу на второй круг.

Отвечая на вопрос, почему не был выбран другой аэродром, А.МОРОЗОВ сказал: «Прерогатива выбора аэродрома назначения и запасных аэродромов является исключительно прерогативой того, кто организует полет. В данном случае, это польская сторона».

Как сообщал УНИАН, 10 апреля самолет Президента Польши Леха Качинского, на борту которого было 96 человек, разбился во время захода на посадку на военный аэродром под Смоленском.

Л.Качиньский с женой и делегацией высокопоставленных должностных лиц планировал принять участие в траурных мероприятиях по случаю 70-й годовщине Катыньской трагедии.