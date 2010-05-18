Россия поддержит кандидатуру Украины на председательство в ОБСЕ

Россия поддерживает стремление Украины занять в 2013 году пост председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Об этом говориться в заявлении по вопросам европейской безопасности Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и Президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА, принятом в Киеве, сообщает пресс-служба Кремля.

Президенты Российской Федераций и Украины также отметили важность предложения Республики Казахстан о созыве саммита ОБСЕ в 2010 году.