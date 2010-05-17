В Москве издадут учебник украинского языка

В Московском государственном институте международных отношений издадут учебник по изучению украинского языка.

Об этом УНИАН сообщила заместитель главы Администрации Президента Анна ГЕРМАН по результатам третьего заседания Украинско-Российской межгосударственной комиссии, которое состоялось сегодня в Киеве.

Как уточнила А.ГЕРМАН, издание учебника по изучению украинского языка в престижном московском высшем учебном заведении предусмотрено соглашением между Министерствами образования и науки Украины и России о первоочередных мерах по развитию научно-образовательного сотрудничества на 2010-2012 годы, которое было подписано сегодня в Киеве.

В соответствии с планами сотрудничества в области образования и науки между двумя государствами, также запланировано, что в 2011 году 7200 украинских студентов будут учиться в вузах России, имея при этом 300 государственных стипендий от российского правительства; в то же время 3800 российских студентов будут учиться в Украине, 120 из которых будут иметь украинские государственные стипендии.