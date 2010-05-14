В тбилисской школе детям разрешили оплачивать еду банковскими карточками

Сегодня в тбилисской школе № 55 открылся уникальный для постсоветского пространства комплекс питания для учеников, где дети смогут приобретать еду по сравнительно низким ценам и с использованием пластиковых карточек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «ТаоПриватБанка», комплекс открыли Президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ и министр образования и науки Грузии Дмитрий ШАШКИН.

Этот пилотный проект открыт в рамках реформы, проводимой в системе образования Грузии по благоустройству столовых публичных школ в соответствии с современными стандартами. В конце прошлого года Президент Грузии предложил «исключить в школах использование наличных денег». Запрет оборота наличности и внедрение пластиковых карт в школах стали одними из приоритетов национальной программы безопасной и здоровой школы.

Как сказал на церемонии открытия М.СААКАШВИЛИ, «открытие современной столовой в обычной тбилисской школе – это не политический шаг. Это делается ради нашего будущего, ради безопасности детей и их развития, чтобы они могли пользоваться самыми современными технологиями. Все это как в сказке. Я бывал в Америке, в лучших учебных заведениях, и нигде такого не видел».

Правительство Грузии немногим более полугода изучало соотвествующий международный опыт и различные предложения грузинских банков и торговых компаний. В результате за основу был взят опыт украинского «ЮниорБанка» - экономической образовательной программы для школьников, которая работает практически в каждой точке Украины. Этот проект в Грузии развивает дочерний банк «ТаоПриватБанк». Он бесплатно выпускает для школьников настоящие банковские карточки. Родители смогут зачислять определенную сумму на карты своим детям, которые, в свою очередь, смогут потратить зачисленную сумму исключительно в школьной столовой.

После отработки и обобщения опыта «пилотной» столовой в двух тбилисских школах этот проект будет расширен на всю Грузию. С начала нового учебного года будут проведены работы по благоустройству школьных столовых и объявлен тендер среди компаний на предоставление соответствующих услуг школам. Каждая компания будет нести полную ответственность за обеспечение школ качественными, здоровыми продуктами питания. В рамках проекта каждый грузинский школьник (в стране сегодня более 650 тысяч учащихся публичных школ и 70 тысяч учеников частных учебных заведений) получит настоящую банковскую пластиковую карту (с согласия родителей), которой он сможет расплачиваться за питание на территории школы.

«ЮниорКарта» - это международная банковская карточка, которой можно расплачиваться в любой точке мира. Родителям предоставляется возможность контролировать карманные расходы ребенка, а дети обучаются обращению с деньгами на практике. В школе действуют банковские мини-отделения и специальные терминалы, где можно пополнять карты и получать информацию о состоянии счета.