Польша наградит россиян за действия после катастрофы самолета Качиньского

И.о. Президента Польши, председатель Сейма Бронислав КОМОРОВСКИЙ 8-9 мая будет находиться с визитом в Москве.

Как передает корреспондент УНИАН, согласно программе визита, Б.КОМОРОВСКИЙ планирует сегодня встретиться с Президентом Российской Федерации Дмитрием МЕДВЕДЕВИМ, а завтра принять участие в торжествах по случаю 65-й годовщины Победы.

Сегодня же и.о. Президента Польши вручит в Кремле награды российским гражданам за их действия после катастрофы самолета Президента Польши Леха Качинского под Смоленском.

Также сегодня Б.КОМОРОВСКИЙ возложит венок на Донском кладбище, где похоронен последний руководитель польской Армии Краевой Леопольд Окулицкий.

9 мая, кроме участия в мероприятиях по случаю Дня Победы, Б.КОМОРОВСКИЙ примет участие в торжественном завтраке Президента РФ в честь зарубежных гостей.

По данным польских СМИ, Б.КОМОРОВСКИЙ планирует обсудить с российским Президентом вопросы охраны места катастрофы президентского Ту-154 под Смоленском и добиться перепроверки этого места, где, по данным свидетелей, до сих пор можно найти обломки самолета и личные вещи жертв катастрофы.

Также и.о. Президента Польши намерен обсудить вопросы передачи польской стороне документов по делу Катынской трагедии.