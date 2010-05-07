Румыния вступит в Шенгенскую зону 27 марта 2011 года, заявил министр внутренних дел этой страны Василе Блага. По его словам, которые приводит РИА "Новости" со ссылкой на агентство Mediafax, Румыния выполнит все необходимые для вступления в Шенген процедуры к декабрю 2010 года.

Румыния - одна из стран, которые входят в Евросоюз, но не в зону шенгенского соглашения, поэтому въезд с румынской визой на территорию Шенгенской зоны запрещен.

Блага подчеркнул, что укрепление внешней границы ЕС не превратится для молдавских граждан в барьер на реке Прут, по которой проходит граница Румынии и Молдовы. "Хочу передать послание нашим братьям в Республике Молдова. Обеспечение безопасности внешних границ ЕС не подразумевает установление кордона на реке Прут", - сказал он, добавив, что Румыния установит на реке специальные средства контроля границы.

Граждане Румынии имеют права въезжать в Молдову без визы. Молдаванам для въезда в Румынию виза требуется. Для жителей приграничных районов (в пределах 50 километров) действует упрощенный режим - они могут попасть в Румынию, предъявив специальный пропуск.