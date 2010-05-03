Из Исландии на Европу движется новое облако вулканического пепла
23:02, 03 мая 2010Мир
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Ветер переменился
Из Исландии в сторону Европы движется новое облако пепла от продолжающего извергаться вулкана.
Как передает ИТАР-ТАСС, ирландские власти объявили о возможном закрытии завтра воздушного пространства страны для полетов гражданской авиации.
Движение вулканического пепла в сторону Ирландии обусловлено изменением направления ветра.
Авиадвижение в значительной части Европы было парализовано с 15 апреля почти неделю из-за пепла от исландского вулкана Эйяфьятлайокудль.
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