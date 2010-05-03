Из Исландии на Европу движется новое облако вулканического пепла

Из Исландии в сторону Европы движется новое облако пепла от продолжающего извергаться вулкана.

Как передает ИТАР-ТАСС, ирландские власти объявили о возможном закрытии завтра воздушного пространства страны для полетов гражданской авиации.

Движение вулканического пепла в сторону Ирландии обусловлено изменением направления ветра.

Авиадвижение в значительной части Европы было парализовано с 15 апреля почти неделю из-за пепла от исландского вулкана Эйяфьятлайокудль.