За головы Бакиевых обещают до $100 тысяч

Временное правительство Киргизии приняло решение выплачивать от 20 до 100 тыс. долл. за реальное содействие в розыске и поимке ряда бывших высокопоставленных чиновников.

Как передает ИТАР-ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе Кабинета министров республики.

"При этом гражданам будет гарантирована полная конфиденциальность", - подчеркнули в пресс-службе.

В списке лиц, за поимку которых будет выплачено вознаграждение, значится возглавлявший Службу государственной охраны (СГО) родной брат экс-президента Жаныбек БАКИЕВ, руководивший центральным агентством по развитию, инвестициям и инновациям младший сын бывшего главы государства Максим БАКИЕВ, а также еще два брата экс-президента - Каныбек и Ахматбек БАКИЕВЫ. Гонорар получат и граждане, сумевшие помочь в поиске бывших премьер-министров Игоря ЧУДИНОВА и Данияра УСЕНОВА. Кроме этого, в розыске находятся бывший министр министерства энергетики Сапарбек БАЛКИБЕКОВ и несколько руководителей СГО.