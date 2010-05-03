Несколько делегаций покинули зал во время речи главы Ирана
19:54, 03 мая 2010Мир
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Ахмадинежад обвинил США
Делегации США, Великобритании и Франции покинули зал Генеральной ассамблеи ООН во время речи президента Ирана Махмуда Ахмадинежада, который в своем выступлении в понедельник обвинил США в двойных стандартах и в том, что Вашингтон разрабатывает ядерное оружие.
Ранее в тот же день президент Ирана также заявил о согласии Тегерана на обмен низкообогащенного урана на ядерное топливо из-за рубежа по предложению МАГАТЭ.
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