Парламент Грузии переходит на предвыборный режим

Высший законодательный орган Грузии с 5 мая перейдет на предвыборный режим работы.

Как передает РИА «Новости», решение об этом было принято сегодня на заседании бюро парламента страны.

Как заявил на заседании бюро председатель парламента Давид БАКРАДЗЕ, в мае здесь будут проводиться только заседания комитетов и парламентских групп.

"Последнее в мае пленарное заседание состоится завтра, во вторник... будут обсуждены оставшиеся за весеннюю сессию главные вопросы, после чего депутаты будут собираться на заседания только в случае необходимости в формате внеочередной сессии", - сказал Д.БАКРАДЗЕ.

Выборы в органы местного самоуправления в Грузии и первые в истории страны прямые выборы мэра Тбилиси пройдут 30 мая.