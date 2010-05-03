Американцы создали крупнейшую в мире авиакомпанию

Американские авиаперевозчики United Airlines и Continental Airlines сегодня выпустили совместное заявление о слиянии, в результате которого будет образована крупнейшая в мире авиакомпания.

Как передает РИА «Новости»,в рамках сделки по обмену ценными бумагами, которую уже одобрили представители руководства обеих компаний, акционеры Continental Airlines за каждую акцию получат по 1,05 акции United Airlines. По завершении сделки, закрытие которой запланировано на четвертый квартал текущего года, акционеры United будут контролировать примерно 55% новой компании, а доля акционеров Continental составит около 45%.

Новая компания, получившая название United Airlines, будет управляться компанией United Continental Holdings Inc. При этом бренд вновь создаваемого перевозчика будет представлять собой комбинацию брендов ныне существующих United Airlines и Continental Airlines.