Президент США Барак Обама оказался в центре скандала – его обвиняют в супружеской неверности. Журналисты выяснили, что шесть лет назад у политика был роман с 29-летней Верой Бейкер. Девушка работала помощницей Обамы в предвыборном штабе, когда он баллотировался в Сенат от штата Иллинойс. Эту историю рассказал бывший водитель Обамы, который утверждает, что ему заплатили за молчание, - пишет американский журнал Globe.

Сама Вера Бейкер отрицает, что у нее был роман с Обамой.

Эхо Москвы