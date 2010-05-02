Всемирный конгресс украинцев призывает депутатов обратиться в КС

Всемирный конгресс украинцев призывает депутатов Верховной Рады Украины обжаловать в Конституционном Суде Украины неконституционность соглашения о Черноморском Флоте и закона о его ратификации. Об этом говорится в сообщении Всемирного конгресса украинцев.

Как отмечается в сообщении, как соглашение о Черноморском флоте, так и его ратификация, противоречат действующей Конституции Украины, в статье 17 которой четко сказано, что на территории Украины не допускается расположение иностранных военных баз. Кроме того, согласно Конституции Украины, заключение международных договоров Украины принадлежит к “актам Президента Украины” (статья 106, п. 3), а законы о ратификации таких договоров - к “законам и другим правовым актам Верховной Рады Украины” (статья 85, п. 32). Такие акты Президента и законы Верховной Рады подлежат рассмотрению Конституционным Судом Украины по обращению “не менее сорока пяти народных депутатов Украины” (статья 150, п. 1).

“Всемирный конгресс украинцев призывает депутатов Верховной Рады Украины воспользоваться своим конституционным правом и обжаловать в Конституционном Суде Украины неконституционность соглашения о продлении срока пребывания Черноморского флота на территории Украины и закона о его ратификации," - заявил президент Всемирного конгресса украинцев Евген ЧОЛИЙ.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля Верховная Рада Украины, несмотря на сопротивление депутатов от оппозиции, ратифицировала соглашение с РФ о продлении срока пребывания Черноморского флота РФ в Крыму на 25 лет – до 2042 года. Соглашение было ратифицировано через 6 дней после его подписания – 21 апреля – без какого-либо обсуждения или экспертного анализа, вопреки рекомендации Комитет ВР по иностранным делам. За принятие соответствующего решения проголосовали карточки 236 народных депутатов.

29 апреля Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ также подписал Закон Украины “О ратификации Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота на территории Украины”.