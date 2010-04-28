Украина и Румыния обсудили перспективы развития отношений

Украина и Румыния обсудили перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений в разных сферах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД Украины, 27 апреля в Киеве состоялись украинско-румынские политические консультации на уровне заместителя министра иностранных дел Украины Константина ЕЛИСЕЕВА и государственного секретаря по европейским делам МИД Румынии Богдана МАЗУРУ.

В ходе консультаций были обсуждены состояние и перспективы украинско-румынских отношений в политической, экономической, гуманитарной, природоохранной, консульской сферах.

Отдельное внимание было уделено подготовке графика двустороннего политического диалога на текущий год.

Кроме того, были затронуты вопросы обеспечения прав национальных меньшинств на территориях обеих стран, проблематика региональной безопасности, в частности, размещение системы ПРО США на территории Румынии.

Последние аналогичные консультации состоялись в Бухаресте в октябре 2008 года.