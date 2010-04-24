Медведев хочет опять баллотироваться в Президенты

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ не исключает, что через два года будет вновь баллотироваться на президентский пост.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, об этом он сказал в интервью норвежской газете «Афтенпостен».

«Я на него (соответствующий ввопрос) всегда отвечаю достаточно однообразно, типично: если это будет необходимо для моей страны и для того, чтобы сохранить тот курс, который был сформирован в последние годы (я имею в виду и тот период, когда во главе государства стоял Владимир ПУТИН, и тот период, когда я нахожусь во главе государства), то я для себя абсолютно ничего не исключаю, в том числе и участие в этих выборах», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

«Но для этого нужно несколько условий: во-первых, как минимум результаты моей работы должны быть приемлемы для наших граждан, ну и мы должны ориентироваться на то, чтобы достичь результата, а не просто поучаствовать. Поэтому – посмотрим», - добавил Президент РФ.