Президент назначил глав силовых структур Туркмении

Глава Туркмении Курбанкули Бердымухаммедов в субботу в ходе совещания с военачальниками и руководителями правоохранительных органов произвел ряд назначений, передает туркменское телевидение.

Министром обороны был назначен Агагельды Маммедгельдыев, министром национальной безопасности - Гельдымухаммед Аширмухаммедов, главой государственной пограничной службы, командующим пограничными войсками - Байрам Аловов.

Министром Адалат (юстиции) стал Мурат Каррыев, главой МВД - Акмаммет Рахманов, председателем Верховного казыета (суда) стал Якшигельды Эсенов, генпрокурором назначен Мухаммедкули Огшуков.

Все назначенные президентом руководители и ранее возглавляли свои ведомства. Они переназначены на свои должности с испытательным сроком шесть месяцев.

Ряд кандидатур руководителей правоохранительных органов, в частности, председателя Верховного суда, генпрокурора, министров внутренних дел и юстиции были поддержаны накануне депутатами национального парламента (меджлиса).

Решение о назначении министров обороны и национальной безопасности, а также главы пограничной службы были приняты единолично Бердымухаммедовым.

РИА "Новости"