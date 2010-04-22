Европа не увидит проблемы в пребывании ЧФ РФ в Крыму еще 25 лет?

Польский аналитик Гжегож ГРОМАДСКИЙ считает преждевременным называть согласие главы Украинского государства Виктора ЯНУКОВИЧА продолжить базирование Черноморского флота РФ в Крыму изменой национальных интересов.

Такую мысль он высказал корреспонденту УНИАН в Польше.

«Я бы не смотрел на это в категориях полной измены национальных интересов и подчинения Киева Москве», - сказал он.

Эксперт отметил, что для объективной оценки достигнутых договоренностей необходимо знать четко и полно все условия соглашения, которые еще не до конца известны.

«Дьявол, как всегда, - в деталях. Мы не знаем, как будет выглядеть этот договор», - отметил он.

Г.ГРОМАДСКИЙ сказал, что В.ЯНУКОВИЧ был вынужден договариваться о меньшей цене, поскольку без этого под угрозой оставалось утверждение бюджета на этот год и получение помощи МВФ, зависящей от утверждения бюджета.

Кроме этого, он стремился показать, что может договариваться с россиянами.

Г.ГРОМАДСКИЙ, комментируя медийные сообщения, назвал однозначно ошибкой согласие украинских властей увеличить закупку российского газа, что сделает невозможным ранее планируемые при участии Европейского Союза программы энергосбережения.

Кроме этого, можно предположить, что Украина потеряет шанс на интеграцию в энергетическую систему Европейского Союза, который получила благодаря подписанной весной прошлого года Брюссельской декларации о модернизации газотранспортной системы.

В то же время, по мнению аналитика, продолжение пребывания российского флота в Крыму не вызовет невосприятия в ЕС.

«Не вижу здесь наименьшей проблемы. Более того, часть европейских политиков могут считать, что это как раз хорошее решение, поскольку уменьшает напряжение в украинско-российских делах», - сказал он.

Продолжение пребывания российского флота на украинской территории до 2042 года не повлияет на сотрудничество Украины с НАТО, представители которого в принципе отмечали, что присутствие флота не является препятствием для интеграции в Альянс.

«Основное препятствие - это низкая поддержка вступления в НАТО среди населения», - сказал эксперт.