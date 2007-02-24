Развёртывание ракет США не ограничится Чехией и Польшей

Администрация Джорджа БУША заявила, что архитектура системы противоракетной обороны (ПРО) может не ограничиться размещением ее элементов в Польше и Чехии.

"То, что сейчас системы потенциально размещаются в Чехии и Польше, не означает, что посредством сотрудничества по другим направлениям архитектура (ПРО) не может измениться и со временем эволюционировать", - заявил журналистам в Вашингтоне официальный представитель Госдепартамента США Шон МАККОРМАК (Sean MacCormack), передает РИА «Новости».

"Мы сейчас работаем над этим с рядом стран", - сказал Ш.МАККОРМАК, не сообщив, впрочем, никаких дополнительных подробностей.

Напомнив, что в настоящий момент Администрация Дж.БУША работает "с друзьями и союзниками в Европе над строительством там части архитектуры ПРО", представитель Госдепартамента подчеркнул, что создание ПРО представляет собой "усилия в глобальном масштабе".

"Недавно мы провели переговоры с Польшей и Чехией в отношении реального развертывания этой архитектуры, но это такой процесс и такая система, которая со временем будет эволюционировать".