Развёртывание ракет США не ограничится Чехией и Польшей
Входит ли Украина в "ряд стран"?
Администрация Джорджа БУША заявила, что архитектура системы противоракетной обороны (ПРО) может не ограничиться размещением ее элементов в Польше и Чехии.
|”Мы сейчас работаем над этим с рядом стран” (Шон МакКормак). Фото Reuters
"Мы сейчас работаем над этим с рядом стран", - сказал Ш.МАККОРМАК, не сообщив, впрочем, никаких дополнительных подробностей.
Напомнив, что в настоящий момент Администрация Дж.БУША работает "с друзьями и союзниками в Европе над строительством там части архитектуры ПРО", представитель Госдепартамента подчеркнул, что создание ПРО представляет собой "усилия в глобальном масштабе".
"Недавно мы провели переговоры с Польшей и Чехией в отношении реального развертывания этой архитектуры, но это такой процесс и такая система, которая со временем будет эволюционировать".