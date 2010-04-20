Бакиев с семьей нашелся в Беларуси

Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО заявляет, что Президент Кыргызстана Курманбек БАКИЕВ вместе со своей семьей в понедельник, 19 апреля, прилетел в Беларусь.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЛУКАШЕНКО заявил сегодня в белорусском парламенте, отвечая на вопросы депутатов после оглашения своего послания к белорусскому народу.

"В понедельник я поручил соответствующим службам, чтобы организовали переправку БАКИЕВА в Минск по его просьбе, он об этом просил не единожды. Ночью в понедельник он был в Минске", - сказал А.ЛУКАШЕНКО.

Президент Беларуси также сообщил, что создал медицинскую комиссию для обследования состояния здоровья К.БАКИЕВА и его семьи. "Первичное обследование проведено. У Президента и его семьи картина не радужная. Но я хочу заявить, что если ему нужна будет не только реабилитация, но и медицинская помощь, мы ее обязательно окажем его семье. Только четыре человека нам удалось принять здесь, в Минске", – пояснил он.

"Они сегодня находятся у нас, под защитой нашего государства и Президента", - подчеркнул А.ЛУКАШЕНКО.

Эти слова депутаты приветствовали громкими аплодисментами.