Извержение исландского вулкана может продлиться несколько месяцев
22:23, 17 апреля 2010Мир
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Столб пепла превысил 9 километров
Активность вулкана, парализовавшего работу авиаперевозчиков в Европе, продолжается, над ним виден столб пепла - густое темно-серое облако высотой 9,1 километра, сообщает Associated Press.
Ранее исландские ученые сообщали об облаке высотой в 8,5 километра. В пятницу столб пепла достигал шестикилометровой высоты.
"Активность вулкана за ночь была довольно интенсивной, что вызвало рост столба извержения", - сказал агентству Магнус Туми Гудмундсон, профессор геофизики университета Исландии. По его словам, говорить о конце активности вулкана пока не приходится. Извержение может прекратиться завтра, но может продолжаться "ещё несколько недель или даже месяцев".
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