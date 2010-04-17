Извержение исландского вулкана может продлиться несколько месяцев

Активность вулкана, парализовавшего работу авиаперевозчиков в Европе, продолжается, над ним виден столб пепла - густое темно-серое облако высотой 9,1 километра, сообщает Associated Press.

Ранее исландские ученые сообщали об облаке высотой в 8,5 километра. В пятницу столб пепла достигал шестикилометровой высоты.

"Активность вулкана за ночь была довольно интенсивной, что вызвало рост столба извержения", - сказал агентству Магнус Туми Гудмундсон, профессор геофизики университета Исландии. По его словам, говорить о конце активности вулкана пока не приходится. Извержение может прекратиться завтра, но может продолжаться "ещё несколько недель или даже месяцев".