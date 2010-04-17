Патриарх Кирилл призвал россиян не быть «питекантропами»

Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ, выступая во Дворце игровых видов спорта Екатеринбурга (Россия), призвал трудящихся не быть питекантропами: не материться и не пить на рабочем месте, а власть имущих и богатых – служить народу, жертвенно помогать детям, старикам и инвалидам.

Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам предстоятеля, эффективность труда зависит от базисных ценностей, внутреннего настроя человека и атмосферы в коллективе. «Давайте научимся не сквернословить на рабочем месте, разговаривать не как питекантропы друг с другом – жестами и матом, а нормальным человеческим русским языком», – сказал патриарх, обращаясь к шеститысячной аудитории, встретившей его аплодисментами и криками: «Аксиос» (достоин).

Пьянство на рабочем месте, добавил предстоятель, «это отказ от ответственности перед Богом».

Патриарх также призвал каждого видеть в своих коллегах «предмет любящей заботы», поскольку убежден, что «внутренний настрой человека в наибольшей степени определяет результаты его труда», а «межличностные отношения в трудовом коллективе в большей степени определяют производительность, чем уровень зарплаты».