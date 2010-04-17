Самолет Качиньского мог разбиться из-за оврага возле аэродрома (версия)

Самолет Президента Польши Леха КАЧИНЬСКОГО мог попасть в авиакатастрофу из-за глубокого оврага, который находится на трассе перед аэродромом.

Об этом пишет польская Gazeta Wyborcza со ссылкой на журналиста и фотографа из Смоленска Сергея АМЕЛИНА, с которым этой версией поделился один из экспертов.

По его данным, примерно в километре-полутора от взлетно-посадочной полосы военного аэродрома "Северное", где разбился президентский самолет, находится овраг шириной 300 и глубиной 60 метров.

Пилот пытался посадить самолет в условиях густого тумана, в котором невозможно было его увидеть.

В то же время приборы показывали высоту, при которой самолет мог не попасть на посадочную полосу, что могло заставить пилота пойти на снижение.

"Возможно, на основании этого он принял ошибочное решение и пошел на снижение, а на противоположном конце оврага оказался на высоте 8 метров, где, собственно, зацепился крылом за не очень высокое дерево", - сказал журналист. "Так считает эксперт, с которым я разговаривал", - отметил он.

Ранее польские медиа сообщали, что пилот после рекомендаций диспетчеров аэродрома в Смоленске посадить машину на другом аэродроме из-за сильного тумана решил самостоятельно принять решение о посадке и для этого планировал снизиться на высоту 100 метров. На этой высоте он должен был принять решение, сажать машину или лететь на запасной аэродром.

Польские медиа также сообщали о том, что самолет в первый раз зацепился за дерево на расстоянии около 1 километра от взлетно-посадочной полосы аэродрома.

Остатки президентского самолета были разбросаны на площади 700 квадратных метров, а основная его часть лежала в 300-400 метрах от аэродрома.