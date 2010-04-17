Что произошло с исландским вулканом?

Воздушное пространство от Великобритании до стран Балтии и южнее - к Румынии - полностью или частично закрыто в связи с распространением пепла и пыли от извержения вулкана в Исландии.

В пятницу были отменены около 16 тысяч авиарейсов. Сотни тысяч пассажиров не могут добраться до места назначения. Авиакомпании несут убытки в размере около 200 миллионов долларов в день.

Американское командование сообщило, что пришлось изменить маршруты многих полетов, включая те, что эвакуируют раненых из Афганистана и Ирака.

Швейцария, Северная Италия, Франция, Германия, Англия накануне сделали сообщения, что минимум до 13.00-14.00 субботы не смогут возобновить полеты

***

По словам руководителя метеорологической службы Исландии Мэтью Роберта, в среду, 14 апреля, во второй половине дня произошли два выброса вулканической лавы, второй был особенно крупным. Густой столб черного облака поднялся в небо над вулканом на высоту 6 км. Плотным слоем пепла к востоку от извергающейся горы уже покрыты тысячи гектаров земли.

По мнению директора Института вулканологии и геодинамики Генриха Штейнберга, нынешний природный катаклизм нельзя назвать необычным:

– Это совершенно нормальное трещинное извержение и даже не очень сильное. Просто специфика в том, что трещина, по которой подымается магма, прошла через ледник и, соответственно, контакт расплава с температурой 1200 градусов со льдом приводит к взрывам и, соответственно, возникает много пепла.

Предсказать, как долго будет продолжаться извержение вулкана в Исландии, сложно. Но прогноз в несколько недель, по мнению ученого, вполне вероятен: последний раз вулкан под ледником Эйяфьятлайокудль (Eyjafjallajökull — остров горных ледников) просыпался в 1821 году, его извержение длилось два года.

***

Отмена полетов связана с заботой о безопасности пассажиров. Облако вулканического пепла создает не только проблемы с видимостью для экипажей воздушных судов. Об этом в интервью Радио "Свобода" рассказал специалист Центрального аэрогидродинамического института:

– Попадание самолета в вулканическое облако чревато негативными последствиями. В первую очередь, это ухудшение радиосвязи, ухудшение работы электроники на борту, ухудшение видимости, которое связано не только с тем, что облако черно само по себе, но и с тем, что частицы в облаке "наждачат" лобовое стекло. Но самое опасное – возможность отказа двигателя после попадания пепла в двигатель.

***

Микроскопические частицы пепла, выброшенного в атмосферу, могут вызвать различные поражения дыхательной системы, особенно у людей, страдающих астмой и другими заболеваниями органов дыхания. Когда начнется оседание облака, у людей могут появиться раздражение слизистой, глаз и носа, сопливость, боль в горле или сухой кашель, передает Медпортал.

ВОЗ посоветовала европейцам поменьше выходить из дома, а также использовать маски, защищающие органы дыхания.

Сотрудники британского Агентства по охране здоровья (Health Protection Agency) считают, что поверхности Земли достигнет лишь незначительная часть пепла, выброшенного извержением в высокие слои атмосферы, поэтому его неблагоприятное воздействие будет кратковременным.