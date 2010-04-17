США помогут Киргизии строить демократию

США будут способствовать становлению демократии, развитию социальных и экономических органов Киргизии, а также служб безопасности этой страны, говорится в заявлении замгоссекретаря США по общественным связям Филипа Кроули.

"США продолжат помогать Киргизии в развитии ее социальных и экономических структур, структур по обеспечению безопасности. США сейчас ведут переговоры с правительством Киргизии о том, как наилучшим образом способствовать возвращению страны на путь демократии", - цитирует документ РИА "Новости".

Кроули также отметил, что США приветствуют помощь ОБСЕ и ООН в мирном разрешении конфликта в Киргизии, а также подчеркнул уважение, которое испытывают Соединенные Штаты к независимости и территориальной целостности Киргизии.