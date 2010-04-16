Родственники Качинских - категорически против переноса похорон

Родственники погибших в авиакатастрофе Президента Польши Леха Качинского и его супруги Марии выступают категорически против переноса похорон с воскресенья, 18 апреля.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом заявил министр президентской канцелярии Яцек САСИН на пресс-конференции, которую в прямом эфире транслировал телеканал TVN24.

"Воля семьи президентской четы - ни при каких обстоятельствах не переносить похороны", - сказал он.

Я.САСИН выразил надежду, что погодные условия позволят принять участие в похоронах международным делегациям.

Он также поблагодарил власти Кракова за оперативную подготовку к похоронам в воскресенье и напомнил, что траурные мероприятия начнутся в субботу в Варшаве.