Обама не испугался вулкана и прилетит на похороны Качиньского

Около 20 тысяч пассажиров не смогут совершить авиапутешествия в связи с закрытием воздушного пространства Бельгии.

Об этом сообщают сегодня бельгийские СМИ со ссылкой на данные аэропорта Брюсселя.

“Мы заявили, что это (закрытие пространства – УНИАН) продлится, по меньшей мере, 24 часа, однако, обычно, в зависимости от скорости ветра, если туча пойдет на другие регионы, и в Бельгии не останется вулканической пыли, полеты могут возобновиться быстрее”, - заявил телеканалу RTL госсекретарь Бельгии по вопросам мобильности Этьен ШУПП.

В то же время, по его словам, время закрытия воздушного пространства может быть продлено, если вулканическая пыль будет находиться в воздухе Бельгии.

На сегодняшний день все аэропорты Бельгии закрыты, восстановление воздушного сообщения ожидается в 18.00 по местному времени.

Бельгийские СМИ сообщают также о том, что в связи с закрытием воздушного пространства незначительное количество пассажиров приехало в аэропорты.

В то же время около 200 пассажиров провели эту ночь в транзитной зоне аэропорта Брюсселя, поскольку не имели виз на въезд в Бельгию. Менее 50 пассажиров, рейсы которых были отменены, провели ночь в аэропорту Шарлеруа, где походные кровати были предоставлены в их распоряжение местным Красным Крестом.

На сегодняшний день также закрыто воздушное пространство Ирландии, Великобритании, Дании, Швеции, Нидерландов. Частично закрыто авиационное сообщение во Франции, Германии и Польше.

По данным Европейской организации по авиационной безопасности, в целом количество отмененных рейсов может достичь 21 тысячу.

Вулкан выбросил в верхние слои атмосферы большое количество пепла и пыли. Они могут ухудшить видимость и представляют собой угрозу для двигателей самолетов.

Белый дом заявил, что пока нет изменений в программе поездки Президента США Барака ОБАМЫ в Польшу. Он должен в воскресенье присутствовать на похоронах польского Президента Леха Качиньского, погибшего в авиакатастрофе.