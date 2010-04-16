Самолет президента Польши задел деревья за километр до аэропорта

Самолет президента Польши Леха Качиньского, разбившийся под Смоленском 10 апреля, задел деревья за километр до взлетно-посадочной полосы, сообщает Межгосударственный авиационный комитет (МАК), ссылаясь на предварительные результаты расследования.

"Установлено, что место первого касания самолета с деревьями находится на удалении 1050 метров от торца ВПП (район ближнего привода) и левее линии пути приблизительно на 40-45 метров. Через 200 метров произошло столкновение самолета левым крылом с деревом, вследствие чего произошло резкое кренение самолета с переворотом влево. Основная масса фрагментов воздушного судна находится на удалении 350-500 метров от торца ВПП, левее полосы на 150 метров", - цитирует сообщение РИА "Новости".

Предварительный анализ расшифровки бортовых самописцев и результат работ на месте показали, что пожара или взрыва на борту воздушного судна не было, двигатели самолета были работоспособны.

Специалисты по расшифровке звуковой информации закончат работы по предварительному протоколированию переговоров в течение одной недели, после чего приступят к детализированному исследованию сильно зашумленных и мало разборчивых фраз, говорится в сообщении МАК.

Как сообщал УНИАН, один из трех "черных ящиков" самолета отправлен в Польшу. С ним должна была вернуться часть польских прокуроров, которые работали в Москве по расшифровке данных двух других "черных ящиков". Об этом говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Польши. Генеральный прокурор Андрей Серемет сообщил, что экипаж за несколько секунд до падения самолета осознавал неминуемость гибели: с момента зацепление дерева до катастрофы прошло 3-5 секунд.