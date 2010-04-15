Бжезинский: трагедия под Смоленском может объединить поляков и россиян

Трагическая авиакатастрофа самолета Президента Польши Леха Качиньского под российским Смоленском может привести к историческому объединению поляков и россиян, следствием чего может быть усиление безопасности на целом Европейском континенте.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, такое мнение высказал известный польский политолог и в прошлом советник Президента США Збигнев БЖЕЗИНСКИЙ.

В комментарии польским журналистам в Вашингтоне, который опубликованное сегодня рядом польских масс-медиа, З.БЖЕЗИНСКИЙ отметил изменения в россиянах после трагической авиакатастрофы.

"У меня нет впечатления, что со стороны россиян это игра. Это что-то искреннее и очень новое. Собственно поэтому существуют новые неожиданные возможности для более глубокого польско-российского объединения, не обязательно на каких-то конкретных делах, но - от сердца", - сказал он.

З.БЖЕЗИНСКИЙ сказал, что польско-российское объединение может в геополитическом плане иметь такое же значение, как польско-немецкое или еще ранее - немецко-французское, которое привело к созданию Европейского Союза.

"Это бы изменило карту Европы и дало большую безопасность не только Польши, а также, например, Эстонии, Украине или даже Грузии", - сказал бывший глава Совета национальной безопасности США.

Он добавил, что Президент Польши Лех Качиньский погиб "во имя правды, независимости и объединения".

Как сообщал УНИАН, самолет польского Президента Л.Качиньского разбился под Смоленском утром 10 апреля 2010 года. По предварительным данным, самолет Ту-154 зацепился за верхушки деревьев в условиях плохой видимости из-за сильного тумана. На борту находились 96 человек. Не выжил никто.

Среди погибших - сам Президент, его жена и часть руководства страны. Они следовали в Катынь на траурные мероприятия на месте массового захоронения польских офицеров, расстрелянных НКВД в марте 1940 года.