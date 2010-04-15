Число жертв землетрясения в Китае увеличилось до 617 человек

Число жертв землетрясения в китайской провинции Цинхай увеличилось до 617 человек, передает Би-Би-Си.

Около 10 тыс. местных жителей ранены, еще 313, по официальным данным, числятся пропавшими без вести.

Землетрясение силой 7,1 балла произошло накануне на западе Китая, в провинции Цинхай.

Эпицентр землетрясения находился в 380 км от города Голмуд на относительно небольшой глубине - 10 км.

Десятки тысяч жителей провинции Цинхай остались без крыши над головой, так как их дома были разрушены или повреждены.

На пострадавшей территории нарушено электроснабжение, повреждены линии телекоммуникаций, есть опасность дальнейшего схождения оползней.

По данным властей, в округе Юйшу разрушено около 85% всех зданий, многие из которых были построены из дерева.

Над расчисткой завалов работает более 5 тысяч спасателей. Им помогают местные жители, которые вручную разбирают обломки обрушившихся домов в поисках выживших.

В высокогорном Юйшу-Тибетском автономном округе провинции Цинхай проживают в основном этнические монголы и тибетцы – крестьяне и скотоводы. В провинции Цинхай также расположено множество угольных и медных шахт.

Тем временем, мировое сообщество предложило властям КНР помощь для устранения последствий землетрясения. В частности, готовность оказать помощь высказали Франция, США и Япония.

Международная благотворительная организация World Vision объявила о предоставлении гуманитарной помощи в виде лекарств и предметов гигиены.

Кроме того, по словам представителя World Vision, пострадавшим необходимы теплые вещи и палатки, так как температура в некоторых регионах провинции Цинхай по ночам опускается до минус 3 градусов Цельсия.

Правительство Китая объявило о выделении 29 млн. долларов для помощи пострадавшим.