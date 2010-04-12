Украина и Израиль намерены активизировать исторический диалог

Украина и Израиль подчеркивают необходимость активизировать исторический диалог.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета министров, об этом шла речь во время встречи вице-премьер-министра Украины Владимира СЕМИНОЖЕНКО с Чрезвычайным и Полномочным послом Государства Израиль в Украине Зиной КАЛАЙ-КЛАЙТМАН.

Во время встречи стороны обсудили вопрос интенсификации научно-технологического, экономического и гуманитарного сотрудничества между странами.

Вице-премьер-министр Украины и посол Израиля согласились с тем, что оба государства должны усилить внимание к Меморандуму об историческом диалоге, который был подписан еще в 2007 году, поскольку общественный диалог и понимание – единственный путь к развитию дружеских двусторонних отношений и взаимовыгодного сотрудничества.

Как отметила З.КАЛАЙ-КЛАЙТМАН, все спорные вопросы, связанные с историческим прошлым, должны решаться исключительно специалистами, а не политиками. По ее словам, максимальная историческая объективность является тем подходом, который даст возможность предотвратить политические спекуляции на болезненных темах.

Отдельной темой встречи стала подготовка к празднованию 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. По словам В.СЕМИНОЖЕНКО, этот праздник объединяет украинское общество, следовательно, задача власти – провести его достойно. В то же время З.КАЛАЙ-КЛАТМАН подчеркнула, что, по решению Кнессета, с недавних пор День Победы в Израиле празднуется как государственный праздник.

Кроме того, посол Израиля выразила поддержку новой правительственной команде и в то же время отметила, что перед украинской властью встал очень серьезный вызов – вывести страну из кризиса, заложить основы экономического роста и политической стабилизации. По ее словам, первоочередной задачей является принятие реального бюджета.

Вице-премьер-министр заверил посла Израиля в Украине, что сегодня впервые за несколько лет Украина действительно имеет шанс на обеспечение эффективного функционирования власти, ведь она работает как единая команда.